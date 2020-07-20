Temiz Yayla Temiz Orman

Haber: Aysun Beykoz

Bolu il genelinde bulunan yaklaşık 300 civarındaki yaylada, mayıs- ekim ayları arasında 40- 50 bin kişinin yapmış oldukları yaylacılık faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çöpler, ormanlarımız açısından büyük çevre sorunlarının yaşanmasına neden oluyor. Doğa severlerin ormanlık alanlarda en çok karşılaştığı çevre kirliliği sorununa, Karacasu Belediyesi beldesine ait Aladağ'ın Karacasu'ya 7 km. mesafede bulunan 45 haneli Ağalan Yaylası ile Aladağ'ın 1400 rakımında bulunan ve beldeye 21 km. mesafedeki 52 haneli Karacasu Yaylası'na üç yıl önce koymuş olduğu 7'şer adet çöp konteynırı ve haftanın perşembe günleri temizlik işçileri tarafından alınan çöpleri sayesinde, ormanlık alanlarda çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu. Karacasu Belde Belediye Başkanı Celal Beydilli'nin, belde yaylalarına yapmış olduğu bu temizlik hizmeti diğer yaylalara da güzel bir örnek teşkil ediyor.