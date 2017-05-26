HABER ESRA ÖZTÜRK

Ramazan ayı öncesinde Bolu'daki 119 cami ve mescitte temizlik yapıldı. Cami temizlik ekipleri, ramazan ayı öncesinde de yoğun mesai yaparak ildeki tüm camileri temizledi. Her gün en az 3 camide görev yapan ekipler, ayakkabılıklardan mihraba kadar ibadethanelerin her noktasını titizlikle temizledi. Ramazan sayılı günler kala tamamlanan temizlik işlemlerinin ardından Bolu'daki cami ve mescitler ibadete hazır hale getirildi. Aktaş Camisi müezzini İdris Günenç, yaptığı açıklamada, belediyenin bu uygulamasından son derece memnun olduklarını söyledi. Günenç, ramazan ayı öncesinde yapılan temizliklerin önemine de değinerek "Ramazan aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik duygularının kabardığı ve sürekli birlikte oldukları zamanlar. İnsanlarımız teravih namazlarını kıldıkları için böyle bir zaman diliminde camilerimizin temiz olması çok güzel. Bu hem dinimize uygun hem de toplum tarafından güzel karşılanıyor." ifadesini kullandı.