Temizlik işçisi alımı yapılacak

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere 7 kadın işçi alınacak. 12 Ekim-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan başvurulara sadece Gerede, Seben ve Mudurnu ilçelerinde ikamet eden kadın adaylar başvurabilecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasın ardından 7 kişi noter kurası ile belirlenecek. İşe girmeye hak kazananlar 1 Kasım 2021- 6 Haziran 2022 tarihleri arasında Gerede, Mudurnu ve Seben Gençlik Spor İlçe Müdürlükleri'nde 9 ay geçici süre ile işbaşı yapacak. Başvurular İşkur E-Şube ve ya Alo 170 üzerinden yapılacak. İşkur'dan şahsen başvuru kabul edilmeyecek.