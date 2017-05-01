HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Kent Meydanı’nda sendika, sivil toplum örgütü, siyasi partiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Sabah saatlerinde kutlama için yaklaşık 100 kişilik grup polis bariyerleriyle çevrili alana geldi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önleminin alındığı kutlama alanında, içeri girmek isteyen vatandaşların üstleri ve çantaları didik didik arandı. Alana giren vatandaşlar halay ve horon eşliğinde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı sorunsuz bir şekilde kutladılar.

Kutlamaların olduğu sırada Bolu Belediyesi temizlik işçileri ise çalışmaya devam etti. Yere düşen yaprakları ve atılan izmaritleri temizleyen temizlik işçisi 53 yaşındaki Aynur Aykut, “taşeron olduğumuz için bugün çalışıyoruz. Bugün bize izin yok ama halimizden memnunuz” dedi.

YAĞMUR ENGEL OLDU

Bolu’da, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Kent Meydanı’nda gerçekleşirken program yarıda kaldı. Grup sözcülerinin konuşmalarının başladığı anda gök gürültüsü ile başlayan sağanak yağış kutlamalara engel oldu. Sağanak yağış yüzünden kalabalık dağılmaya başladı ve program yarıda kesildi. Kutlamalara gelen yaklaşık 20 kişiden oluşan grup alandan ayrılmayıp halay çekerek kutlamaya kısa bir süre daha devam ettiler.