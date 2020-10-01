Temizlik işçisi kargayı eliyle besledi

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan bir işçinin Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesinde temizlik yaptığı sırada yanına karga geldi. Karganın kendisinden kaçmadığını ve çevresinde dolaştığını gören temizlik işçisi yerden aldığı ekmek parçasıyla kargayı besledi. Temizlik işçisinin kargayı elleriyle beslemesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yüklenen video büyük ilgi gördü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da karga ile temizlik işçisinin videosunu kendi hesabından paylaşarak, “Senin gibi biriyle çalıştığım için çok mutluyum” dedi.