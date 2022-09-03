Temizlik malzemesi satın alınacak

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 28 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/857741