Temizlik malzemesi satın alınacak

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
|b) Adresi
|:
|Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742704575 - 3742704583
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|28 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|Temizlik Malzemesi Alımı- 28 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacak olup, sözleşme konusu mallar 6 ay içerisinde peyder pey teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatlerinde (hafta içi 08:00/16:00) ve ilgili Depo Birimi tarafından gönderilen siparişlerde (posta, e-mail, fax vb. şekilde) belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.