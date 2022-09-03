Temizlik malzemesi satın alınacak

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 28 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/857741

Temizlik malzemesi satın alınacak

1-İdarenin
a) Adı : BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
b) Adresi : Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742704575 - 3742704583
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 28 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Temizlik Malzemesi Alımı- 28 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacak olup, sözleşme konusu mallar 6 ay içerisinde peyder pey teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatlerinde (hafta içi 08:00/16:00) ve ilgili Depo Birimi tarafından gönderilen siparişlerde (posta, e-mail, fax vb. şekilde) belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

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