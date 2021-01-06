Temizlik ve ambalaj malzemesi alınacak

TEMİZLİK VE AMBALAJ MALZEMESİ ALIMI BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik ve ambalaj malzemesi alınacak

TEMİZLİK VE AMBALAJ MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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