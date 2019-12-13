TEMİZLİK YAPARKEN ENGEL OLMAYIN !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Her insan yaşadığı yerde özgür olmak ister. Buda en doğal en insani haktır. Yaşadığı yerde hep engelle karşılaşan ve özgür olmayan bir insan mutluda olamaz. Başkalarına faydası dokunmaz. Durum böyleyken sizlere hiç tahmin etmediğiniz ancak benim sıklıkla karşılaştığım beni oldukça zorlayan evlerdeki engellerden bahsetmek istiyorum.

Şimdi düşünün bakalım evlerinizde kapıların arkasına eşyalar koyup kapıların açılmasını güçleştiriyor musunuz? Yok, ben yapmıyorum demeyin her evde tam açılmayan bir kapı vardır ve bu kapılar ben ve benim gibi fiziksel engellenen bir insanı tahmin edemeyeceğiniz kadar zorlar. Aynı şekilde güzellik olsun diye tam bizim geçeceğimiz yola koyulmuş çiçekler ve sehpalar bize engel olur.

Hatta ben sıklıkla yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Evlere temizleye gelen yardımcılar var ya, o yardımcılar bizim eve her geldiğinde evi kafasına göre dekore etmeye çalışıyor. Çiçekleri elektrik düğmesinin hemen önüne koyuyorlar. Daha güzel gözüküyormuş, banyoyu temizledikten Sonra duş başlığını benim ulaşamayacağım kadar yukarıya takıyorlar ve daha birçok ayrıntıyı kendilerine göre düzenliyorlar.

Geçtiğimiz günlerde baktım olmayacak temizliğe yardımcımız gelince “ Senden bir şey rica edebilir miyim dedim. Ne oldu dedi? Güzel temizlik yapıyorsun eline sağlık ancak sen gidince bazı şeylerle ben uğraşıyorum dedim ve anlatmaya başladım “ bak ben akşamları evdeki herkesten geç yatıyorum. Bu yüzden ışıkları benim kapatmam gerekiyor. Sen bu çiçeği buraya koyarsan ben ışıkları kapatmaya çalışırken. O çiçeği deviririm. Hatta üstüne düşüp yaralana bilirim. O yüzden onu oraya koyma. “Kadın bu benim hiç aklıma gelmemişti dedi”

Gel dedim sana bir şey daha göstereceğim. Banyoyu temizledikten sonra duş başlığını böyle yukarıda bırakırsan ben onu oradan alamam dolaysıyla temizledikten sonra onu benim ulaşabileceğim yükseklikte bırakman gerek. Yani sözün kısası ona bazı şeylerin bizim evde niye böyle olduğunu anlatmaya çalıştım. “Kadın kusura bakma ben bunları bilmiyordum daha doğrusu seni engellediğini düşünemedim. Anlattığın gösterdiğin şeyler aklıma bile gelmedi. Bundan sonra daha dikkatli olacağım dedi.”

Şimdi bazı arkadaşlar aman Onur takıldığın şeylere bak. Onları yanındaki insanlar düzeltiversin diyecek. Ancak özellikle evde yanımda hiç kimse olmadan tüm ihtiyaçlarımı kendim gidermeyi severim. Zaten yetiştirilme tarzımda böyledir yani ihtiyaç duymazsam kimsenin bana yardım etmesini istemem. Yalnız kalmayı ve acil durumlarda ne yapmam gerektiğini bilirim..

Bu yüzden bunlar size küçük şeyler gibi gelebilir. “Ev ahalisi düzeltsin diyebilirsiniz” Ancak size küçük gibi görünen şeyler benim için özgürlüktür. Küçük deyip söylediğim şeylere dikkat etmezseniz benim hayatımı zorlaştırırsınız. Bu anlamda kafama takılan bir soru var. “Günümüzde temizlik yapmak bir sektör, bir iş sahası haline gelmiş durumda, bu sektörde bireysel çalışanlarda var. Temizlik şirketi ile çalışanlarda, peki merak ediyorum özellikle şirketle çalışanlar bu konularda eğitim alıyorlar mı?” Çünkü anlatmaya çalıştığım şey çok önemli temizlik yapıyorum diye dekorasyonu kendi bildikleri gibi yapamazlar

Bakın birde şöyle bir şey oluyor çoğunlukla ev sahipleri bu konularda benim gibi uyarmıyorlar. Daha doğrusu uyarmaktan “bu evde özel gereksinimleri olan bir birey yaşıyor demekten çekiniyorlar.” Dolaysıyla temizliği yapanda kafasına göre yapıp gidiyor. Sonrada ben ve benim gibi fiziksel engelli olan insanlar dediğim sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Evet, farkındayım konuya hiç bu açıdan bakmayan kişiler belki şaşırmış olabilir. Ancak böyle durumlarda ne olur temizlik yapanları uyarmaktan çekinmeyin. Eğer tatlı dille uyarıp bu konuda bir şeyler öğretirseniz inanın temizlikten sonra evde karşılaştığımız engellerle bir daha karşılaşmayız. Böylece bilinçlenmeye engel olmamayı öğrenmeye önce evlerimizden başlamış oluruz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi…