Temmuz ayı Atölyeleri başlıyor

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, Temmuz ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 6 Temmuz Cumartesi günü krepon kâğıdı ile şekiller atölyesi ve 7 Temmuz Pazar günü kaktüs baskı atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 13 Temmuz’da kartonlarla kukla yapım atölyesi, 14 Temmuz’da çiçek dikim atölyesi, 20 Temmuz’da taşıtlar atölyesi, 21 Temmuz’da şekiller atölyesi, 27 Temmuz’da kartonlarla şapka atölyesi, 28 Temmuz’da kartonlarla şekil atölyesi ile çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açacak.

Esas 14 Burda AVM’den yapılan duyuruda, minik ziyaretçiler Temmuz ayı boyunca her hafta sonu devam edecek süper eğlenceli, ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet edildi.

Program Akışı

06 Temmuz Krepon Kâğıdı İle Şekiller Atölyesi

07 Temmuz Kaktüs Baskı Atölyesi

13 Temmuz Kartonlarla Kukla Yapım Atölyesi

14 Temmuz Çiçek Dikim Atölyesi

20 Temmuz Taşıtlar Atölyesi

21 Temmuz Şekiller Atölyesi

27 Temmuz Kartonlarla Şapka Atölyesi

28 Temmuz Kartonlarla Şekil Atölyesi