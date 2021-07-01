Temmuz ayıyla birlikte zamlar da geldi!

Haber: Okay Özcan

Elektrik fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Doğal gazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı. Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

DOĞAL GAZ FİYATLARINA ZAM

2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 artış yaşanan doğalgaz fiyatlarına dev zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı 1 Temmuz itibariyle yüzde 12 zamlandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1783 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 20 artışla 2 bin 60 oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Yılbaşından temmuz ayına kadar her ay konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 1'er zam yapılmıştı