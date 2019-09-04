Temmuz’da kaç araç trafiğe katıldı?

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bir önceki aya göre ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 42 bin 139 adet arttı.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE SAYI 975 BİN 721 OLDU

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesindeki illere bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 396 bin 488, Sakarya’da 287 bin 247, Düzce’de 111 bin 026, Bolu’da 115 bin 101, Yalova’da ise 65 bin 899 oldu.

İLİMİZDE SAYI ARTIYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ilimiz Bolu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 115 bin 101 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise ilimizde 56 bin 353 otomobil, bin 544 Minibüs, 968 Otobüs,16 bin 610 Kamyonet, 6 bin 010 Kamyon, 11 bin 405 Motosiklet, 21 bin 761 Traktör, 450 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Öte yandan bir önceki ayın verilerine bakıldığında ise araç sayısının 146 arttığı gözlendi.

EN ÇOK OTOMOBİL KATILMIŞ

TÜİK tarafından açıklanan verileri göz önüne aldığımızda Haziran ayına göre Temmuz ayı sonu itibariyle trafiğe ek olarak 80 otomobil, 7 minibüs, 14 kamyon, 47 motosiklet, 25 traktör katıldı. Haziran ayına göre ayrıca trafikten 7 otobüs, 19 kamyonet ve 1 özel amaçlı taşıt düştü. Buna göre ilimizde Haziran ayına göre Temmuz ayında trafiğe 172 yeni araç kaydedildi.