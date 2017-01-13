HABER: Aysun BEYKOZ



İlimizin bu sene 120 sorunun tümünü doğru cevaplayan 8 öğrencimizin Türkiye birincisi olduğu sınavda öğrencilerimizin tüm branşlarda yükselen başarısı gözlerden kaçmadı.

100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Yazıcı, 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri Ayşe Şeyda Altıntaş, Elif Sude Çiftçi, Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nagehan Dilara Öztürk, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Alperen Akdemir ve Yeşim Yıldırmaz, Özel Gürtan Ortaokulu öğrencisi Ege Turan ve Sakarya Ortaokulu öğrencisi Nazmiye Işık Tütüncü tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi oldular.

Bolu’daki devlet okulları arasında ise 577,500 puan ortalamasıyla Seben Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu en yüksek puan ortalamasına sahip okulumuz oldu.

Türkiye ortalamasının 410,768 puan olduğu sınavda, ilimiz 444,158 puan ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı.

Bolu, 2014-2015 öğretim yılında 413,109 puan, 2015-2016 öğretim yılında ise 435,937 puan ortalamasını yakalamıştı. İlimiz bu yıl 1. Dönem TEOG sınavında 444,158 puana çıkarak, başarı çıtasını her dönem bir üste çıkartmaya devam ediyor.