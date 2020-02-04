Tepecik Mahallesi’nde su baskını

Haber: N. Halid Altundal

Sağanak yağışın etkisi altına giren ilimiz Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmur dolayısıyla Tepecik Mahallesi sular altında kaldı. Gücük Deresi’nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Tepecik Mahallesinde adeta olağanüstü hal ilan edildi. Tepecik Mahallesinde meydana gelen su baskını Karayolları Müdürlüğü tarafından yapılan Güney Çevre Yolu çalışmaları kapsamında Gücük Deresi’nin yönünün değişmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Olayın yaşanmasının hemen ardından Bolu Belediyesi, Devlet Su İşleri ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede itfaiye ekipleri su baskını yaşanan evlerde su tahliye çalışmalarına devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları yakından takip etti.

ÖZCAN: “KARAYOLLARINDAN BİR TEK MUHATAP YOK”

Yaşanan su baskınları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şunları söyledi: “Hemen birkaç yüz metre batıda Karayolları tarafından yapılan çevre yolu ile ilgili karayolları müteahhiti derenin yatağı değiştirmiş. Bir menfez oluşturmuş ama menfezin ucu açık. Ne Devlet Su İşlerine ne de Belediyemize bu konuda bilgi de verilmemiş. Bunun sonucunda olduğu gibi küçük dere dediğimiz derenin suyu yukarıdaki karların da hızlı erimesi neticesinde maalesef mahallemizi bu hale getirdi. Sabahtan beri iletişim kurmaya çalışıyoruz, fakat karayollarından bir tane yetkili yok. Devlet Su İşleri yetkilileri burada, AFAD, Belediyemiz ekipleri burada ve hızlı bir şekilde müdahale ederek suyun akışının durdurduk. Ama karayollarından bir tek muhatap yok. Şu anda sayımlar yapılacak ama hasarı tespit edebilmek için bazı bodrumlara girebilmek mümkün değil. Yaklaşık 3-4 metre su var. Dolayısıyla hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacağız ama şimdi belediyemiz ekipleri AFAD ve DSİ müşterek çalışarak bu suyu tahliye etmeye çalışacağız. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun.”