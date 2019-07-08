Tepecik mahallesinde zincirleme kaza

Haber: Aysun BEYKOZ

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Mudurnu istikametinden şehir istikametine giden 14 NC 510 plakalı hafif ticari araca yan yoldan çıkan 54 KG 355 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 54 KG 355 plakalı otomobil yine aynı yolda seyreden 06 NDT 11 plakalı tırın altına girdi.

Kaza sonrası yol savaş alanına dönerken olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken mahalle sakinleri bu bölgede çok sık kaza meydana geldiğini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 11:38