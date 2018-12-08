Haber: Aysun Beykoz

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi ilimizde mahalle muhtar adayları çalışmalarını hızlandırdı. İlimiz merkez Tepecik Mahallesi muhtar adayı Tahsin Kocakaymak 40 yıldır yaşadığı mahallesine hizmet etmek için bu yola çıktığını belirterek; “Daha önce rahmetli muhtarımız Mustafa Yılmaz’ın iki dönem birinci azası olarak görev yaptım. Arkadaşımız vefat edince bende iki dönemin verdiği tecrübeyle aday olmaya karar verdim. Mahallemizin çok eksikleri vardı hala da eksikleri var. Biz mahallemize ilk yolların açılmasını parkların yapılmasını sağladık. Giderek büyüyen ve gelişen mahallemizin bu günlere gelmesinde çok emeğimiz var. Mahallemizin bir sağlık ocağı ve pazarı yok. İlk hedefimiz göreve geldiğimiz zaman öncelikle bu iki eksiğin giderilmesi olacak. Bunun için göreve talibiz. Huzurlu, güvenli ve temiz bir mahalle için adayım” dedi.