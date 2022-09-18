Tepecik’te can pazarı: 3 kişi araca sıkıştı

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bolu Müdürlüğü binası önündeki kavşakta gece saatlerinde can pazarı yaşandı. Düğünden döndüğü öğrenilen Adem Özbakan yönetimindeki 14 BP 619 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 14 BU 436 plakalı hafif ticari araç kafa karaya çarpıştı.

3 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobil içinde bulunan Adem Özbakan, Fatma Özbakan ve Elif Özbakan çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen kaza kırım aracının uzun uğraşları sonucu yaralılar araçtan çıkartılıp hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.