Tepe’den Bağışçılar Vakfı’na veda ziyareti

Haber: N. Halid Altundal

4 Şubat 2019 tarihinde Bolu İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan ve yaklaşık 1 yıl Bolu’da görev yapan Yasin Tepe, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı. Tepe yeni görevine başlamadan Bolu Bağışçılar Vakfı’na veda ziyaretinde bulunarak, yönetim kurulu ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Bolu’da yaklaşık bir yıl görev yaptığını belirten Yasin Tepe, Bolu’nun bir hayır şehri olduğunu görev yaptığı süre içerisinde daha iyi anladığını söyledi. Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Türkiye’de örneği olmayan bir vakıf olarak Bolu’ya dolayısıyla ülkeye hizmet ettiğini de ifade eden Tepe, Bolu’daki vakıf faaliyetlerini her yerde örnek olarak göstereceğini de ifade etti.

TEPE: “ŞERAFETTİN ERBAYRAM’I TANIMANIN GURURUNU YAŞIYORUM”

Geçtiğimiz ay ebediyete intikal eden Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Kurucu Başkanı Şerafettin Erbayram’ı tanımaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını da belirten Tepe, “Bolu’da çok kısa bir süre görev yapsam da çok güzel anılarla dönüyorum Gaziantep’e. Bolu gerçekten hayırların kenti. Bolu’da eğitime karşılıksız destek olan vakfılar var. Vakıf anlayışının tüm ülkeye örnek olacak şekilde yürütüldüğü bir ilimiz Bolu. İzzet Baysal Vakfı, Bolu Bağışçılar Vakfı bu anlamda büyük bir misyon üstleniyor. Tabii burada bu vakıfları kuran, yaşatan değerli büyüklerimizi anmadan geçemeyiz. Ben Bolu Bağışçılar Vakfı’nın kurucusu Merhum Şerafettin Erbayram’ı tanıdığım için büyük mutluluk duyuyorum. Mekanı cennet olsun. Bir sene içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Şerafettin Bey’in başında olduğu Bolu Bağışçılar Vakfı ile bir çok projeyi hayata geçirdik. O büyük insanın memleket sevgisi, vatan sevgisi herkese örnek olmalı. İlerleyen yaşına rağmen Bolu için ne yapabilirim, ne kazandırabilirim diye çalışmaya devam ediyordu. Memleketini gerçek anlamda sevmek budur. Gerçek vatanseverlik budur. Bu anlamda Bolulular’ı çok şanslı görüyorum. Önlerinde İzzet Baysal gibi, Şerafettin Erbayram gibi örnekleri var. Ben Bolu’da daha fazla görev yapmak isterdim. Bolu gerçekten çok özel bir şehir. Her yerde verdiğim bir örnek var, Avrupa’nın en güzel yerini makasla kesip Bolu’nun olduğu yere yapıştırmışlar sanki. Görev yaptığım süre boyunca Milli Eğitim Müdürlüğümüze verdikleri destekten dolayı Bolu Bağışçılar Vakfı’na teşekkür ederim. Umarım Bolu Bağışçılar Vakfı’nın eğitim alanında hayata geçirdiği projeler artarak devam eder” dedi.

ABAK: “KENDİSİYLE HER DAİM İLETİŞİM İÇİNDE OLACAĞIZ”

Yasin Tepe’ye görev yaptığı süre boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bolu Bağışçılar Vakfı Başkan Vekili Nahit Abak, “Sayın Milli Eğitim Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre Bolu’da görev yapmasına rağmen vakfımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olarak hayata geçirdiği eğitim projelerine destek verdi. Bolu’dan çok daha büyük bir şehre gidiyor. Biz kendisiyle her daim iletişim içinde olacağız. Oradaki güzel örnekleri bizimle paylaşmasını kendisinden rica edeceğim. Bolu’daki güzel örnekleri de umarım Gaziantep’te uygulama fırsatı olur. Kendisine tekrar teşekkür ederim” şeklinde konuştu.