Tepe’den duygusal veda mesajı

Haber: N. Halid Altundal

Bir yıldır ilimizde görev yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştı. Atama kararının ardından veda ziyaretleri gerçekleştiren Yasin Tepe, bir de sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. “Dört mevsim Bolu” başlığı ile yayınladığı mesajında Tepe, “Bir arkadaşım: Müdürüm bu ev senin mi, seni ziyaret eden herkesi buraya götürüyorsun, demişti. Bu ev bizim olmuştu. Öylesine hoş bir aidiyet. Tam bir yıl önceydi. Mevsim kış yollar karlı... Yönüm Bolu gönlüm heyecanlıydı. Gaziantep’in ayrılık acısı bir taraftan, yeni görev heyecanı bir taraftan farklı çok farklı duyguların içine çekiliyordum. Nihayet başladık ve kısa sürede şehri, insanlarını, doğasını, havasını... ne bileyim her şeyini çok sevdik.

Tam bir yıl sonra bugün. Yine mevsim kış yollar karlı... Yönüm Gaziantep bu defa gönlüm heyecan dolu. Bolu’nun ayrılık acısı bir taraftan; yıllarca hizmet ettiğim kendimi bulduğum kadim şehir Gaziantep bir taraftan beni bir yıl öncesinde yaşadığım aynı duygulara sürüklüyor” ifadelerine yer verdi.

“ELVEDA, GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDIĞIM ŞEHİR”

Veda mesajının devamında, “Gidiyorum, gönlümün bir parçasını Bolu’ya bırakarak” sözlerine yer veren Tepe ayrıca şu satırları yazdı: “Unutulmaz yeni dostlarım var artık. Ah o insanları... Çok güzelsiniz hülasa.

Elveda, güzelliklerine hayran kaldığım şehir,

Elveda, güzel insanları, sevgili çocuklarım,

Elveda, tüm büyüklerim, çalışma arkadaşlarım, müdürlerim, öğretimlerim, tüm eğitim gönüllüsü canlar,

Hoşça kalınız tüm dostlarım...”