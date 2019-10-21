Tepe’den Türk Eğitim-Sen’e ziyaret

Haber: Volkan Yılmaz

Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi’ne yeni yerinde ziyaretler sürüyor. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk ve Şube Müdürü Muvafık Kılınç ile birlikte Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi'ni ziyaret etti. Eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm yolları ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyaretin ardından Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi Başkanı Erhan Bayram Milli Eğitim Müdürü’ne ziyaretlerinden dolayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür dileklerini iletti.