Tepetaklak olan araç içerisinden yara almadan çıktılar!

Haber: Okay Özcan

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolu Yeniçağa ilçesi, Eskiçağa köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde giden 34 AV 5903 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte beton bariyerlere çarptı. Beton bariyerlere çarpan araç içerisinde bulunun 2 kişi ile birlikte tepetaklak oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Vatandaşların yardımıyla tepetaklak olmuş araç içerisinden çıkarılan 2 kişinin kazada herhangi bir yara almadığı tespit edildi.