Tepki çeken görüntüler düzeltildi

Haber: Aysun Beykoz

1 ay önce yayınlamış olduğumuz haberde Bolu Belediyesi tarafından Anıt Parkta bulunan Atatürk heykeline yapılan ışıklandırma sisteminin vatandaşlardan tepki aldığını ve ilimiz Bolu’nun simgesi haline gelmiş olan Köroğlu’nun Demokrasi Meydanı’nda bulunan heykeli kaidesinde bulunan yazılarının da düştüğünü duyurmuş, yetkililerin konuya el atmalarını kamuoyu adına istemiştik.

Haberimiz sonrası harekete geçen Bolu Belediyesi ekipleri ise hemen iki konuya da müdahale ederek Atatürk heykeli ve Köroğlu heykelinde tepki çeken görüntüleri ortadan kaldırdı. Belediye ekipleri Atatürk heykeli kaidesinde görselliği bozan ışıklandırmaları kaldırarak daha görselliği bozmayan bir ışıklandırma sistemi yaptı. Ekipler ayrıca Demokrasi Meydanı’nda bulunan Köroğlu heykeli kaidesinde bazı harfleri düşen “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu” ve “Benden selam olsun Bolu beyine” yazılarını kaide üzerine yerleştirilen siyah bir plak üzerine alarak düzeltti. Vatandaşlar yapılan yeni düzenlemeler sonrası konuyu kulak ardı etmeyen Bolu Belediyesine teşekkür ettiler.