Tepkiler çığ gibi büyüyor!

Haber: Onur Akçelik

Bolu, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Yaptığı yazılı açıklamada Biden’a tepki gösteren Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, "Bu toprakların her karışını şehitlerimizin kanıyla dolduran ecdadımızın, dünyadaki bütün mazlum milletlerin yanında durduğu gibi aynı duruşla diyoruz ki: 'Ey metalik, mekanik, makyajlı, maddeci ve tefeci Batı, Türklerden neden korkuyorsunuz? Ey literatüründe gönül, hikmet, nimet gibi kavramları bulunmayan yaratıcıyı bekleme odasına almış ruhsuz Batı, Türklerin bilim ve hikmeti aynı potada eritmesinden mi korkuyorsun?' Ama şunu bilin ki biz Türkler, tarihteki şanlı yerimizi tekraren aldığımız zaman artık demokrasi bahanesiyle yaptığınız katliam ve soykırımları yapamayacaksınız. Tevhid şiarına bağlı olan ve yaratılanı yaratandan ötürü seven ecdadımızın başarı efsanelerinin kaynağı olan Türk adaleti eninde sonunda ruhunuza yapışacaktır" ifadelerini kullandı.