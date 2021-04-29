Tepkiler sonrası yeni karar

Haber: N. Halid Altundal

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Bakan Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşünü alarak BionTech aşısının ikinci dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacağı bildirildi. Kararın ardından BionTech aşısının ikinci dozu için randevu alanların randevuları ertelendi.

TEPKİLERİN ARDINDAN KARAR DEĞİŞTİ

Alınan karar sonrası ikinci doz için bekleyen on binlerce vatandaş tepki gösterdi. Bakanlık gelen tepkiler sonrası geri adım atarak mevcut BionTech aşısı ikinci randevusu olanların aşılarını olabileceklerini açıkladı. BionTech aşısının yeni randevuları ise 6-8 hafta arasına verilecek.