Haber: Semih Baykal

Hürriyet Gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre; Gölcük Milli Parkı’nda 49 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kiracısı olarak bulunan Bolu Belediyesi, kalan 22 yıllık süresini özel bir işletmeye devretmek için aralık ayında ihaleye çıkmıştı. Buna göre yapılacak 27 adet bungalov ile 19 odalı Gölcük Dağ Köşkü ve Göl Gazinosu, 31 Aralık 2040 tarihine kadar kiraya verilecekti. Ancak sivil toplum örgütleri ve Bolu halkı, Gölcük’ün de Uzungöl ve Ayder gibi inşaata açılarak, doğal güzelliğini kaybedeceği kaygısıyla ihaleye büyük tepki göstermişti. Bu süreçte sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Gölcük Platformu, milli parkın konaklamaya açılmasına olanak veren Gölcük Gelişme Planının iptali için dava açtı. Bu çerçevede 10 Temmuz’da bilirkişi heyeti Gölcük’te keşif yapacak. Ancak bu süreç tamamlanmadan belediye bungalov inşaatına başladı. Gölcük Platformu Sözcüsü Murat Ataman, “Belediye, mahkeme kararını beklemedi”diye tepki gösterdi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ağaç kesildiği iddiasıyla ilgili sorularımıza yanıt vermezken, Orman ve Su işleri Bakanlığı yetkilileri ise hiç ağaç kesilmediğini söyledi.

Konuyla ilgili Bolu Doğu Koruma ve Milli Parklar’dan; “Gölcük TP da işletmeci olan Bolu Belediyesince hazırlanan proje Kurumumuzca onaylanmış ve bu proje kapsamında yapılacak 25 adet Orman Köşkünün 3 adedi yapılmaya başlandı. Bölge Müdürümüz Erdem Karaağaç ve İl Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı” açıklaması yapıldı.