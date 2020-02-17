Terazi kullanıcıları dikkat!

Haber: BMA

Gerede Belediyesi’nden terazi kullanıcıları için yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere tartı aleti kullanıcıları 3516 sayılı kanuna göre her iki yılda bir tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgasını yaptırmak zorundadır. 28755 sayılı yönetmelikte yapılan değişiklik 30.12.2016 tarih 29934 sayılı yönetmelik gereği; Maksimum çekeri 2000 kg’nin altında olan elektronik terazi ve basküller muayene servislerine (BOLU KALİBRASYON) Açık kapalı Pazar yerlerinde maksimum çekeri 2000 kg’nin altında olan elektronik teraziler, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg. ve altında olan mekanik tartı aletleri, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler Belediye grup ölçü ayar memurluklarına 01 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat etmeyenlerin hakkında damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş, ölçü aletini kullanan kişiye, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 2600.00 TL idari para cezası uygulanıp, ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.”