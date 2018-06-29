Haber: Gönül Olutürk

Bolu Bilim Koleji, Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’ne geçecek öğrencilere belli başarı dilimleri arasında burslu okuma imkânı sağlıyor. Bolu Bilim Koleji, öğretmen ve öğrencileri her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde başarıyı elde etmekle birlikte akademik başarıda da liderdir. İdareci, öğretmen, öğrenci ve velileri ile bütünleşip ortak akıl yürüten bir misyona sahip olan Bilim Koleji canla başla çalışan dinamik eğitim kadrosuyla bu yıl da öğrencilerine bursluluk imkânı sağlıyor.

Yüzdelik dilimlere göre belirlenen burs oranları ise şöyle:

Özel Durumlar:

1. Yukarıdaki burslar eğitim ücreti üzerinden hesaplanır.

2. Yemek ve servis ücreti eğitim ücreti içerisinde değildir. Ayrıca hesaplanır.

3. Aynı yüzdelik dilim aralığına giren öğrencilerin yukarıdaki burstan yararlanabilmesi için öğrencilerin kayıt önceliği esastır. Kayıt önceliğinden yararlanamayan öğrenci, bir sonraki yüzdelik dilimden yararlanır.

