Terfi sürelerini bitirenler açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21’inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2019 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hakim, Cumhuriyet savcı ve Savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarını belirtir listeler yayınlandı. Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan listelerde ilimizden de Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yer alıyor.

Yayınlanan listelere göre adli yargıdan 2’nci derecede terfi süresini bitirenler arasında Bolu Hakimi Muzaffer Gökçe, 3’üncü derecede terfi süresini bitirenler arasında Bolu Hakimi ve Anayasa Mahkemesi raportör olarak görevli Osman Özdemirel, 8’inci derecede terfi süresini bitirenler arasında Bolu Hakimi Ayşenur Özcan ve Elif Yaman yer aldı.

Savcı sınıfından ise 3’üncü derecede terfi süresini bitirenler arasında Bolu Cumhuriyet Savcısı Alperen Ertürk, 8’inci derecede terfi süresini bitirenler arasında Gerede Cumhuriyet Savcısı Burcu Karaceliloğlu, Fatih Şensözlüer ve Göynük Cumhuriyet Savcısı Yücel Uysal yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada ayrıca, “Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler” ifadelerine yer verildi.