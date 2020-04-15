Terhis ve celpler 1 ay ertelenecek

Haber: N. Halid Altundal

Millî Savunma Bakanlığında geçtiğimiz gün Bakan Hulusi Akar başkanlığında kuvvet komutanlarının katıldığı toplantıda Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) yetkililerince önlemlere ve uygulamalarına yönelik sunumlar yapıldı.

“TSK, AİLELER VE TOPLUM İÇİN BÜYÜK RİSK”

Toplantıda yaptığı konuşmada terhis edilecek er ve erbaşların da terhisten önce 14 gün kontrol altında tutulduktan sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleri ile koordineli olarak terhis işlemlerinin yapıldığını dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti: "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen, celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının, Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu değerlendirdik, gördük, görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Jandarma dahil 53 bin kişi celp kapsamında gelecek, 66 bin kişi de terhis olacaktır. Yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktır. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirilmektedir. Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir. Bu da hem TSK için hem de aileler ve toplum için büyük tehlike ve risk demektir. Bu hareketlilik, bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve TSK bünyesinde sağlanan kazanımlara çok ciddi, büyük zararlar verebilir. Buna bağlı olarak; özellikle operasyon birliklerimizde meydana gelecek bir virüs salgını yurt içi, yurt dışı operasyonlarımızı tehlikeye sokabilir."

TERHİS VE CELP İÇİN ERTELEME

TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi: "Yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK’nın operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık."