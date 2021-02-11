Termik santral, köyün sonu olacak

Haber: G. Deniz Bakır

Kazancı Holding’in bünyesinde bulunan Aksa Enerji, Göynük’te 3 mahalleden oluşan 180 haneli Himmetoğlu Köyü’nde bulunan kömür ocaklarının işletilmesi amacıyla 2013 yılında termik santral kurulmuştu. 2015’te tamamlanan projenin kazı çalışmalarına başlanmasıyla birlikte köy için “acele kamulaştırma” kararı alınmıştı. Aşağı Mahalle’nin tamamı, Orta Mahalle’nin ise bir kısmında değer tespit çalışması yapılan köyde, kamulaştırma alanı içerisinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar paralarını alarak çevre köylere ya da kent merkezine taşındı. Kamulaştırma kararının ardından termik santralin kazı çalışmalarına devam etmesiyle birlikte 2017 yılında bölgedeki bu mahallelerde heyelanlar meydana geldi.

65 EV YIKIM KARARINDA

Toprakta büyük yarıkların oluştuğu köyde yaşanan heyelanla birlikte 65 ev için yıkım kararı alındı. Evleri zarar gören köylüler için, köy alanı içerisinde Türkiye Kömür İşletmeleri'nin kullanmadığı 75 dönümlük arazi, yeni yerleşim yeri olarak satın alındı. Arazinin yerleşim yeri olarak planlanmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen sadece elektrik hattı döşenebilen bölgede altyapı çalışmalarına başlanmadı. Büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, yeni yerleşim alanının tamamlanamaması nedeniyle köylerinden ayrılmak zorunda kaldı. Kalanların ise mağduriyeti sürüyor.

BİZ NEREYE GİDECEĞİZ?

Köyde kalmaya devam eden köylülerden biri olan Sadık Kaya, “Yetkililere sorduk. Evleri kamulaştırıyorsunuz ama biz nereye gideceğiz, dedik. Bize ‘Devlet sizi atacak değil. Mutlaka bir yere yerleştirecek’ denildi. Bu süreç çok yavaş ilerledi, şimdi 2021 yılına geldik. Türkiye Kömür İşletmeleri'nden kullanmadığı bir alan ücret karşılığı alındı, buraya bir yerleşim yeri projesi yapıldı. 6 yıldır bu alanda sadece temel direkleri dikildi, konut yapımına dahi başlanmadı” dedi. Termik santral kazıları sonucu evlerde sürekli sarsıntı, çatlak ve kaymanın olduğunu söyleyen Kaya, “Termik santralde çalışan mühendise ulaştık. Eve gelip baktılar, ölçüm yaptılar. Önce ‘Oturun bir şey olmaz’ dediler bize. Sonra kaymalar devam etti tekrar gittim. Tekrar geldiler, bu sefer ‘Bu evi boşaltın’ dediler. Ama nereye gideceğimi söylemiyorlar. Evim için istimlak yok, para yok, gidecek yerim yok. Ben ne yapayım?” diye sordu.

EVDEYKEN SALLANDIK

Evinin nasıl yıkıldığını anlatan Kaya, “O akşam evde yemek yiyorduk. Baktık ev sallanıyor yine. Çıktık komşuya geçtik, o gece saat üç civarı evimiz yıkıldı. Ardından şirket yetkilileri, kaymakam ve belediye başkanı bize ‘geçmiş olsun’ demeye geldi. Burada bir görüntü yapıp gittiler, kimse bir şey demedi. Daha sonra bizi Aksa Enerji’nin prefabrik bir lojmanına taşıdılar. Oraya giderken ‘Korkmayın, biz sizi açıkta bırakmayız. Her ihtiyacınız karşılanacak’ dediler ama orada önce suyumuz, ardından da elektriğimiz kesildi. Eskişehir ve Bolu’dan üç defa elektrikçi getirip açtırmamıza rağmen her seferinde elektriğimiz kesildi. İçeriye herhangi bir araç ile girmemize izin de vermiyorlar. Tüm yük ve eşyalarımızı sırtımızda taşımak zorunda bırakılıyoruz. Küçük bir jeneratör ile en azından buzdolabını çalıştırıp yiyeceklerin bozulmasını önlemeye çalışıyordum. Birkaç gün sonra bundan çıkan sesten rahatsızlık duyan komşuların şikâyeti üzerine jeneratörü de kullanamaz oldum” ifadelerini kullandı.

80 HAYVANIMIZ TELEF OLDU

Burada barınmanın artık imkânsız olduğunu dile getiren Kaya, “Lojmanda kalabilmemiz için en son bizden 500 lira para istediler. Muhtar ihtiyar heyetiyle beraber geldi, lojmanın etrafını ölçtü ve bu ölçüme istinaden aylık 500 lira kira vermemizi istediler. Dört ay boyunca muhtarın hesabına 500 lira kirayı yatırdım. Kimse sesimizi duymuyor. Burada evler kaymaya, yıkılmaya devam ediyor. Termik santralin çalışmaları sırasında patlattığı dinamitler nedeniyle sürekli sarsıntı, cam kırılması, duvarlarda çatlama ve savrulan parçalar sebebiyle hayvanlarımız da zarar görüyor. Evimiz yıkıldığında tüm eşyamız evin altında kaldı. Evin yanında kümeste bulunan yaklaşık 80 hayvan da telef olduğu. Böyle giderse kaymalar sonucu tüm köy yıkılacak. Birilerinin sesimizi duymasını ve bir an önce çare bulmasını istiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 23:54