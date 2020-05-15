Terminatör böcekler

Haber: C.Kutay Aykan

Orman Genel Müdürlüğü, çam ormanlarına yangınlardan daha fazla zarar veren çam kese böcekleri için biyolojik mücadele kapsamında üretilen terminatör böcek Calosomaları ilimizin çeşitli bölgelerine saldı. Orman eko sistemine zarar verdiği için kimyasal ilaçlamaya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlarda tespit edilen çam kese böceğine karşı biyolojik mücadelesini ise aralıksız sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 2006 yılından bugüne kadar orman zararlısı böcekler ile biyolojik mücadele amacıyla yırtıcı böcek üretimi için kurulan laboratuvarda "Calosoma sychophanta" ve "Thanasimus formicarius" üretimi devam ediyor.

Çam kese böceğinin larva ve pupalarını yiyerek beslenen alosoma sychophanta yırtıcı böceklerinin üretimi aralıksız olarak devam ediyor. Üretilen terminatör lakaplı böcekler, çam kese böceği zararı görülen sahalara bırakılıyor.

Terminatör böcekleri biyolojik mücadele amacıyla kullandıklarını belirten Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Çam ağaçlarında zarar veren, yaprakları, ibreleri ören kozadaki tırtılları yiyerek beslenen bir böcek. Biz bunu doğada topluyoruz ve buradaki laboratuvarlarımıza getiriyoruz. Burada çam kese böceğinin tırtıllarıyla besliyoruz. Bunları yetiştirdikten sonra baharda bunları doğaya salıyoruz. Amacımız burada kimyasal mücadele yapmamak, doğadaki diğer canlıları yok etmemek, bu şekilde çamlara da zarar yapan böcekle diğer onun yırtıcısı olan böcek vasıtasıyla mücadele etmek” dediler.