Terör alarmı verildi

Sabah erken saatlerde Bolu 6. Noterliğinde resmi işlem yaptıran bir şahsın terör suçundan arandığı bilgisini alan emniyet birimleri alarma geçti. 6. Noteri ablukaya alan polis ekipleri saniye farkıyla zanlıyı ellerinden kaçırdı.

Terör alarmı verildi

Haber: C.KUTAY AYKAN

Sabah 09.25 sularında emniyet kontrol ekranına ilimiz altıncı noterliğinde terör suçlarından hakkında araması bulunan Sadık Hasan isimli şahsın resmi işlem yaptırmaya çalıştığı bilgisi düştü. Hemen olay yerine ekipler sevk edilirken ihbarın beş dakika sonrasında dört farklı polis ekibi belirtilen bölgeye sevk edildi. Noterin etrafı çembere alınırken, iki ekip de kontrollü olarak içeri girdi. Sistemde T.C. Kimlik numarası uyarı veren kişinin bir dakika kadar önce noterden ayrıldığı ve yerine işlemi yapması için oğlunu bıraktığı öğrenildi. Polis tarafından noterdeki işlemin ardından emniyete davet edilen zanlının oğlu ise babasının nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Saniye farkıyla polisin elinden kaçan zanlı için çevrede arama çalışması başlatıldı. Terör suçundan dolayı savcılık tarafından hakkında yakalama kararı verilen Sadık Hasan’ın bulunamadığı öğrenildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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