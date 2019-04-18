Terör alarmı verildi

Haber: C.KUTAY AYKAN

Sabah 09.25 sularında emniyet kontrol ekranına ilimiz altıncı noterliğinde terör suçlarından hakkında araması bulunan Sadık Hasan isimli şahsın resmi işlem yaptırmaya çalıştığı bilgisi düştü. Hemen olay yerine ekipler sevk edilirken ihbarın beş dakika sonrasında dört farklı polis ekibi belirtilen bölgeye sevk edildi. Noterin etrafı çembere alınırken, iki ekip de kontrollü olarak içeri girdi. Sistemde T.C. Kimlik numarası uyarı veren kişinin bir dakika kadar önce noterden ayrıldığı ve yerine işlemi yapması için oğlunu bıraktığı öğrenildi. Polis tarafından noterdeki işlemin ardından emniyete davet edilen zanlının oğlu ise babasının nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Saniye farkıyla polisin elinden kaçan zanlı için çevrede arama çalışması başlatıldı. Terör suçundan dolayı savcılık tarafından hakkında yakalama kararı verilen Sadık Hasan’ın bulunamadığı öğrenildi.