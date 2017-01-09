Özel Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 01. 01. 2016 ile 31. 12. 2016 tarihleri arasında ki bir yıllık faaliyet raporundan edinilen bilgiye göre terör yüzünden mağdur aile, kurumlara ve asker ailelerine geçtiğimiz sene toplam 66 bin 5 yüz 50 TL yardım yapıldı.

Bu kişilerin içinden muhtaç asker aile yardımı adı altında toplam 38 bin 7 yüz 50 TL’lik yardım yapıldı. Bu yardım faydalanan ise toplam 30 kişi oldu. Aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan asker çocuklarına toplam 300 TL yardım yapıldığı faaliyet raporunda yer aldı. Bu yardımdan ise toplam çocuk yararlandı.

Terör zararı yardımlarında ise toplam 27 bin 5 yüz TL yardım yapıldı. Bu yardımdan ise toplamda 5 kurum ve aile yararlandı.