HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, geçen Ocak ayında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Ahmet Kılıç isimli inşaat işçisi ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden PKK terör örgütünün yöneticilerinin fotoğraf ve açıklamalarını paylaştığı, Türkiye’nin terör örgütü IŞİD’e destek verdiği yönünde paylaşımlarda bulunduğu iddialarıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Ahmet Kılıç, ifadesinde bazı paylaşımların kendisine ait olmadığını ve yapılan paylaşımları hatırlamadığını söyledi.

Ahmet Kılıç’ın ifadesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, Kılıç’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.