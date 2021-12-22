Terör örgütünden kaçmak için bu işe girmiş



Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Bolu TEM otoyolunda yapmış olduğu yol denetiminde, narkotik köpeği Sezar’ın tepki vermesi sonucu, özel aracın benzin deposunda gizlenmiş 6 kilo 400 gram toz esrara yakalanan ve ardından tutuklanan S.E. ile M.A. son kez Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıktı.

6 kilo 400 gram toz esrar maddesiyle yakalandıkları gün, narkotik polisine, araç içerinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini söyleyen M.A. aynı iddiasını mahkemede de söyleyerek; “S.E. isimli arkadaş ehliyetini yeni aldığı için İstanbul’a kadar benim şoförlük yapmamı istedi. Bende üç beş kuruş para kazanmak için kabul ettim. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum” dedi.

Diğer sanık S.E.’de son savunmasında bütün suçu üstlenerek, “Bu olaydan M.A.’nın hiçbir haberi yoktur. O suçsuzdur. Ben bu işe ilk defa bulaştım. Terör örgütü sürekli bana ve aileme tehditler savunuyordu. İşimden olduğum evimi kaybettim, iflas ettim. Aileme yeniden kavuşmak ve terör örgütünden kurtulup, batı illerine yerleşmek için bu işe girdim. Çok pişmanım. Günlerce sokaklarda yattım, çocuklarımı çok özledim” diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme heyeti, S.E.’in uyuşturucu maddi ticareti yaptığı kanaatine karar vererek, 9 yıl 2 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin de devamına karar verirken M.A.’nın beraatine karar verildi.