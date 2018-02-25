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25 Şubat 2018 Pazar
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    • Terör saldırısına yönelik UMKE’den tatbikat

    Bolu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri(UMKE), Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleriyle (UMKE) beraber terör saldırısı tatbikatı düzenledi.

    25 Şubat 2018 Pazar 09:36
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    Terör saldırısına yönelik UMKE’den tatbikat
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    Bolu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri(UMKE), Bartın’ın İnkum tatil beldesinde İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleriyle (UMKE) beraber gerçeğini artamayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta terör saldırılarındaki patlam sonrasında yaralılara nasıl müdahale edileceği gösterildi. Tatbikatta, terör saldırısındaki patlama sonrası yaralanan vatandaşlara gerçekte kullanılan tıbbi aletlerle müdahale edildi.

    Bolu UMKE ve Bartın UMKE tarafından gerçekleştirilen tatbikat ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, UMKE görevi üstlenen personele temel eğitim verildiğini söyledi. Koç; "Teorik eğitimler yeterli olmuyor. Bizim için pratik eğitimler gerçekten önemli. Bugün burada ekiplerimizin yaptıkları tatbikattaki senaryoda bir bombalı araç var, daha sonra bombalı araç hedefine ulaşamadan bir panik nedeniyle kendini patlatıyor. Patlamada meraklı vatandaşların da yaralanması yer alıyor" diye konuştu.

    “ONLARA HER KONUDA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

    Açıklamasının devamında eğitimlerin personelin başarısı anlamında her yıl düzenlendiğini söyleyen Koç; "İl içinde 2 defa eğitim yapıyoruz. Bir bölge kampı yapıyoruz bir de ulusal kamp yapıyoruz. UMKE eğitimi almış 83 arkadaşımız oluyor. Bu arkadaşlara gerek ülkemiz içerisinde gerekse ülkemiz dışındaki bu tip olaylarda sağlık teşkilatı olarak her türlü olaya karşı eğitim veriyoruz. Personelimiz, Bakanlığımız tarafından ihtiyaç bildirildiğinde her ortamda, her zaman ülke ve dışındaki olaylara göre müdahale edebilecek düzeyde eğitim almışlardır. Bizim için de çok değerli arkadaşlarımız. Çünkü işlerini özveriyle ve severek yapıyorlar. Bu anlamda da biz de olabildiğince onların yanlarındayız. Onlara her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Onlar hem ülkemiz adına hem de milletimiz adına kıvanç kaynaklarımız" dedi. Koç, UMKE ekiplerinin, ihtiyaç duyulması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda da görev alabileceklerini de sözlerine ekledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ulusal, Medikal, Kurtarma, Ekipleri(UMKE)

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