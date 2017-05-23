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23 Mayıs 2017 Salı
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    • Tesadüfen yakayı ele verdi

    Uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis tarafından yapılan yol kontrollerinde tesadüfen fark edilerek yakalandı.

    23 Mayıs 2017 Salı 15:03
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    Tesadüfen yakayı ele verdi

    Haber; Gökhan AKSOY

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında Genel Bilgi Taraması (GBT)’den geçirilen şahıslardan birisinin hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yine başka bir suçtan aranması olan Külhan B. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. 

    Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Ticareti, Yapmak, Kullanmak, Suçlarından

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