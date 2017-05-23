Haber; Gökhan AKSOY

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında Genel Bilgi Taraması (GBT)’den geçirilen şahıslardan birisinin hakkında yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yine başka bir suçtan aranması olan Külhan B. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.