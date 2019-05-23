Tesadüfün böylesi

Dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından, yıkımı gerçekleştirilen Öğretmen Evi ve Halk Evinin ardından tam 6 yıl geçti. Ne var ki Yılmaz’ın yıktığı ve o dönemin CHP’li Milletvekili Tanju Özcan’ın kepçe üzerine çıkarak yıkımı engellemeye çalışması sonra Belediye Başkanı seçilen Özcan’a bu yeri inşa nasip oldu.

Tesadüfün böylesi

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Tarih 28 Eylül 2013 dönemin AK Partili Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından, yıkımı durdurma kararı olmasına rağmen Öğretmen Evi ve Halk Evinin bulunduğu binalar yerle bir edilmek istenmiş, belediye kepçeleri ve zabıtalar o bölgeye konuşlandırılmıştı. Bu duruma karşı çıkan ine o dönemin CHP’li Bolu Milletvekili ise Belediye kepçesinin üzerine çıkarak yıkımı engellemeye çalışması hem yerel hem de ulusal basında geniş yankı uyandırmıştı.

Ne var ki tüm engellemelere rağmen dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yıkımı gerçekleştirmiş ve bundan dolayı da büyük tepki almıştı. Yine o dönemin Belediye Başkanı Yılmaz, eski belediye binasını da yıkarak, yeni belediye binasını geçtiğimiz aylarda hizmete açmıştı. Dördüncü dönem belediye başkanı olma hayaliyle yaşayan Yılmaz, yıktığı yerlere de yeni çarşılar yapmayı hayal ediyordu ki, AK Parti tarafından aday gösterilmedi ve Belediye Başkanlığını CHP eski Bolu Milletvekili Tanju Özcan Belediye Başkanı seçildi.

Yıkım olayının ardından 6 yıl geçti ve 31 Mart’ta Bolu Belediye Başkanlığını Tanju Özcan kazandı. Kazandı ama öyle bir tesadüf ki, yıkımını engellemeye çalıştığı yerin inşasını da Özcan yapmak zorunda kaldı. Yıkımını engelleyemeyen Özcan, çarşıların yapımını üstlenmiş oldu. Tarih bu günleri de göstermiş oldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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