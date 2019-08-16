Tesadüfün bu kadarı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte ilimizin göze mekanlarından Abant’a tatile geldi. Yeni partinin Ekim ayında kurulacağı iddiaları kamuoyunda konuşulmaya devam ederken tatile gelen Davutoğlu’nun Abant’ta bulunduğu sıralarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Abant’ta çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması akıllarda soru işareti bıraktı. Bakan Soylu, Kurban Bayramında Abant’a gelmiş; daha sonra yol geçiş güzergahlarında trafik denetimlerine katılmıştı.

Davutoğlu ile Soylu’nun aynı anda Abant’ta bulunduğu düşünülürken ikilinin bir görüşme yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu. Öte yandan Süleyman Soylu’nun ilimiz Göynük ilçesini de ziyaret ettiği sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda görüldü. Soylu ve Davutoğlu’nun Abant’taki tatillerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor.

BABACAN DA GELMİŞTİ

Yeni parti kuracağı konuşulan bir başka isim olan Ali Babacan da yaklaşık 1 ay önce Abant’a gelmiş ve hafta sonu tatilini burada geçirmişti. Babacan’ın yeni parti çalışmaları kapsamında kurmaylarıyla bir araya geldiği konuşulurken ilimizden de bazı siyasilerle görüştüğü iddia edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2019, 14:44