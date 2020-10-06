Tescilli ürün sayısı 9’a yükseldi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2016 yılında başlatılan coğrafi işaret seferberliği sonuçlarını vermeye devam ediyor. Bundan önce 4 ürünün coğrafi işaret tescilini yaptıran Ticaret ve Sanayi Odası, Ekim ayına da yeni bir tescil ile girdi. İlan süresi tamamlanan Bolu Manda Kaymağı, TSO’nun beşinci coğrafi işareti olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yaptığı açıklamada, “2016 yılından beri sürdürdüğümüz coğrafi işaret çalışmalarımızda 2020 yılı ciddi bir ivme kaydettiğimiz bir yıl oldu. Bugüne kadar 4 ürünümüz tescil edilmişti. 5 Ekim tarihi itibariyle de Bolu Manda Kaymağı’nı 5. ürünümüz olarak tescil ettirdik. İlimiz açısından son derece önemli ürünlerimizden olan, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da tescili hususunun üzerinde önemle durduğu Bolu Manda Kaymağını tescil ettirerek İlimize kazandırmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 4 ürünümüzün daha şuanda tescil öncesi ilan süreci devam ediyor. Ayrıca 5 ürünümüzün de tescil süreci işliyor. Amacımız tüm bu ürünlerimizi ekonomimize en yüksek katma değer ile kazandırmak olacak. Ürünlerimizin tescilinden sonraki sürece de çok önem veriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Ürünlerimiz Odamız adına tescil edilmiş olsa da Bolumuzun ürünleridir. Bu vesileyle, İlimizin 9., Odamızın ise 5. tescilli coğrafi işareti olan Bolu Manda Kaymağı’nın tüm üreticilerimize ve İlimize hayırlı olmasını diler, tescil sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 13:12