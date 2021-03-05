“Teşekkür ederim”.



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Görür, geçtiğimiz aylarda Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’ne gelerek mandolini ile artık yeni parçalar çalmak istediğini iletti.Emekli öğretmen, Sanat Merkezi’nde aldığı eğitim ve destek sayesinde artık çok sevdiği mandolini ile yeni parçaları icra edebiliyor.

Bunun üzerine sanat merkezi yetkilileri emekli öğretmen Görür’ü Keman hocası Ümit Derebent ile tanıştırdı. Derebent, önce Görür’ün mandolinin akort ayarını yaptı, ardından emekli öğretmene özel dersler verip yeni nota kaynakları paylaşarak, farklı parçalar çalma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Başkan Özcan ve Sanat Merkezi çalışanlarına teşekkür etti

Aldığı destek sayesinde artık yeni parçalar icra edebilen Nevin Görür, bugün Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir ile bir araya geldi. Görür, buluşmada, Bolu Belediyesi’nin kendisine sunduğu imkânlar sayesinde mandolini ile yeni parçalar çalabildiğini söyleyerek, bunun gerçekleşmesine katkı veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk çalışanlarına teşekkür etti.