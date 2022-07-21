TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den BESOB Başkanı Tahir Gayret’e ziyaret

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bolu ve çevresinde bulunan illerde Esnaf ve Sanatkarlar Odalar birliklerini ziyaret etti. Bolu’ya gelen TESK Genel Başkanı Palandöken’i Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu karşıladı. Mayıs ayında BESOB'un gerçekleştirdiği olağan genel kurul sonrasında güven tazeleyen yönetim kuruluna Genel Başkan Bendevi Palandöken hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BESOB Başkanı Tahir Gayret, genel başkana teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022, 11:03