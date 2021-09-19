TESK Genel Başkanı Gerede’de

Haber: C. Kutay Aykan

Asırlardır bir gelenek haline gelen Gerede Panayırı açıldı. Açılmasıyla birlikte panayıra çok sayıda insan akın etti. Gerede’ye hem panayırı hem de tarih dolu ilçeyi ziyaret etmek için Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Gayret,Gerede Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Güler ve beraberlerinde ki heyet Panayıra geldi. Panayırda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiler. Panayır içinde esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ziyarete gelenlere çok teşekkür ettiğini belirterek, “esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli alışverişler diliyorum” dedi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar önderliğinde, gelen misafirler Tarihi Kiliseli Tüccar Han ve Arasta'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.