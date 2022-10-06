TESK verileri açıkladı

Türkiye’nin kadın esnaf haritasına göre Bolu’da bin 870 kadın, esnaf olarak faaliyet yürütüyor. Ayrıca haritada İstanbul, 50 bin 517 kadın esnaf sayısıyla ilk sırada yer alırken en az kadın esnaf bulunan il ise 178 ile Bayburt oldu.

Ülke genelinde kadın esnafın en çok tercih ettiği iş kolu ‘kuaförler, güzellik salonları ve manikürcüler’ olarak belirlendi. Bu alanı sırasıyla ‘terziler, dokumacılar, konfeksiyoncular, giyim zanaatkarları’, ‘tuhafiye, manifaturacı ve hazır giyimciler’, ‘lokantacılar’ ve ‘bakkallar’ takip ediyor.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârlar içinde kadın esnaf ve sanatkarların oranının yüzde 18,34 olduğunu söyledi. Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip teşkilat olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Palandöken, "Temennimiz, kendi işinin patronu olan kadınlarımızın sayısının gün geçtikçe artarak tüm sektörlerde faaliyet göstermesidir. Kadınların istihdama katılması, ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi, aile içinde ve sosyal hayatta da sorunların çözümüne katkı sağlar." dedi.

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için kadın emeğine, gücüne ve alın terine ihtiyaç olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Bu kapsamda öncelikle teşkilatımızdaki kadın esnaf ve sanatkar sayısını artırmak, mevcut kadın esnafımızın ülke içindeki ekonomik konumunu geliştirmek ve güçlendirmek, ayrıca kadınlarımızı esnaf ve sanatkarlığa özendirmek için gerekli teşvik ve destekleri artırmak amacıyla çeşitli kamu iş birlikleriyle projelerimiz yakın zamanda hayata geçirilecektir."