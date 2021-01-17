TESK’e yeni müracaat

Haber:Erdal Tanrıverdi

Gayret yaptığı açılamada;

“Küçük Esnaf ve sanatkârlarımızın Esnaf kefalet kooperatiflerinden ve bankalardan kullandıkları kredilerin faizsiz bir şekilde 6 ay ertelenmesi için Ticaret başkanlığına sunulmak üzere üst kuruluşumuz TESK’ e yeniden müracaat etmiş bulunmaktayız.

Özellikle uzun süre çalışamayan,

Öğrenci servisleri

Kantinler

Kahvehaneler

İnternet salonları

Lokantalar, gerçekten zor durumdalar.

Ayrıca SGK primlerinin düşürülmesi, Vakıflara ait iş yerlerinde oturan esnafımızdan 6 ay kira alınmaması, gibi birçok konuda yeniden müracaat yaparak; bu sıkıntı ve sorunlarımızın çözümü hususunda çabalarımız devam etmektedir. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.