TESK’e yeni müracaat

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Esnaf kefalet kooperatiflerinden ve bankalardan kullandıkları kredilerin faizsiz bir şekilde 6 ay ertelenmesi için Ticaret başkanlığına sunulmak üzere üst kuruluşumuz TESK’ e yeniden müracaat etmiş bulunmaktayız” dedi.

TESK’e yeni müracaat

Haber:Erdal Tanrıverdi

Gayret yaptığı açılamada;

“Küçük Esnaf ve sanatkârlarımızın Esnaf kefalet kooperatiflerinden ve bankalardan kullandıkları kredilerin faizsiz bir şekilde 6 ay ertelenmesi için Ticaret başkanlığına sunulmak üzere üst kuruluşumuz TESK’ e yeniden müracaat etmiş bulunmaktayız.

Özellikle uzun süre çalışamayan,

  • Öğrenci servisleri
  • Kantinler
  • Kahvehaneler
  • İnternet salonları
  • Lokantalar, gerçekten zor durumdalar.

Ayrıca SGK primlerinin düşürülmesi, Vakıflara ait iş yerlerinde oturan esnafımızdan 6 ay kira alınmaması, gibi birçok konuda yeniden müracaat yaparak; bu sıkıntı ve sorunlarımızın çözümü hususunda çabalarımız devam etmektedir. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu’da kar yağışı etkili olacak
Bolu’da kar yağışı etkili olacak
  1. Bolu

banner128