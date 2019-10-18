Teskereyi aldı nizamiye kapısında gözaltına alındı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Jandarma Alay Komutanlığında bedelli askerlik yapan N.O. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, FETO/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla yakalama kararı çıkartılmasının ardından 20 günlük bedelli askerliğini tamamladığı anda nizamiye kapısında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nizamiye kapısında bir anda polisleri gören N.O. panik yaşarken, nizamiyede görev yapan askerlerde şok yaşadı. Bolu KOM Şubesi tarafından gözaltına alınan N.O. Zonguldak KOM Şubesi ekiplerine teslim edildikten sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 13:16