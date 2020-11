“Teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz”

Haber: N. Halid Altundal

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu 13. Olağan İl Başkanlığı Kongresi hafta sonu gerçekleştirildi. İl Kongresine MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmazer, Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Sunay Gezer, MHP Bolu Teşkilatları, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve yöneticileri, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak’ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve temsilcisi ile partililer katıldı. Kongrede konuşan MHP İl Başkanı Cihan Başaran, sözlerine katılımcıları selamlayarak başladı. Cihan Başaran konuşmasında, “Değerli dava arkadaşlarım, 3 yıldır sizlerle birlikteyiz. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğu hep birlikte yaptık. Başladığımızda MHP Genel Merkezi benden belediye meclis üyelerimiz ile ilgili il ve ilçeler raporu istemişti. Bulabildiğimiz ve hala partimizde olan birkaç isim verebilmiştim. Bu tabloya bakıldığında Bolu’da siyasette sınıfta kalmış bir durumdaydık. 31 Mart seçimlerinde, Bolu merkez ve Taşkesti beldemizde belediye başkan adayımız da yoktu. Tabloya tekrar bakıldığında hiç kimse başaracağımıza ihtimal bile vermediği gibi, il genel oyların da büyük bir oy kaybı yaşanacağına kesin gözü ile bakılıyordu. 31 Mart seçimleri, Bolu siyasi haritasının önemli bir şekilde değiştiği bir sonuç getirdi. Göynük ve Mudurnu Belediye başkanlıkları, Gedere ve Göynük İl Genel Meclis Üyelikleri, Mengen, Yeniçağa, Gökçesu, Dörtdivan, Gerede Göynük, Mudurnu ve bolu merkezde toplam 22 belediye meclis üyesi kazanarak tarihi bir başarıya imza attık. Bu başarıları sizlerle birlikte elde ettik” dedi.

“TEŞKİLAT YAPIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Bu günlere ulaşana kadar birçok zorluk ve engellerle karşılaştıklarını belirten Başaran konuşmasının devamında, “Bizi bölmeye çalıştılar, çürük ve kuru dalları kesip attık. Türlü fitnelerle teşkilat yapımızı bozmaya çalıştılar, biz daha da yakınlaştık. Altımızı oymaya çalıştılar, temelimizi daha da sağlamlaştırdık. Teşkilat olarak her geçen gün daha da güçlendik, daha da kenetlendik. Türk örf adetleri ve Ülkücü ahlakımız gereği kol kırılır yen içinde kalır dedik, teşkilatımızın dirlik ve düzeni için her konuyu sineye çektik. Bir konu hariç, Ülkü şehidimiz Zeki Bük’ün makam sevdası yoktu, Ülkü şehidimiz Rahmi Aktaş’ın çıkar ilişkileri yoktu. Başbuğ Alparslan Türkeş’in bu milleti böldürtmemekten başka amacı yoktu, Lider Devlet Bahçeli’nin devletin bekasından ve milletin refahından başka hesabı yoktur. MHP Genel Merkezi, hiç kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini, bu kutsal davayı kullanarak elde etmesine izin vermez. Yeni bir dönemin başlangıcını bu gün başlatıyoruz. 1 Kasım 2018 tarihinde gelecek hedeflerimizin ne olacağını altını çizerek, ‘Güçlü Teşkilat, Güvenli Geleceğin Teminatıdır’ demiştim. 2023 yılında başarıya ulaşacak teşkilatları bir araya getirdik, bundan sonraki adımlarımız da teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz. Öncelikle her hangi bir sebeple parti teşkilatlarına kızmış, kırılmış, partisinden uzak kalmış abilerimizi, kardeşlerimizi kucaklayacağız” diye konuştu.

“MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİME İYİ GELECEK DEVA, ŞİFA ÜÇ HİLALDİR, MHP’DİR”

“Üç hilal bir sevdadır” diyen Başaran konuşmasında ayrıca, “Bu sevda damardaki kanda gezer ve insanın her hücresine işler. Üç hilalinden uzak kalınca bir hüzün kaplar insanı, gönül mahzun ve hasta olur. Bu sevda kalpten çıkmaz, üç hilalin yerini hiçbir amblem ve işaret tutmaz. Bu gün bir şekilde partisinden, üç hilalinden uzaklaşmış kardeşlerimize sesleniyorum, dilin iyiyim demesi ile iyi olunmuyor. Üç hilal sevdalısına, iyi gelecek deva yoktur. Milliyetçi Ülkücü kardeşlerime iyi gelecek deva şifa üç hilaldir, MHP’dir. 2019 Kasım ayında yaptığımız ilçe başkanları toplantısında 2020 yılı parti programını belirlemiştik. İl genel meclis ve belediye meclis üyelerimizle bir araya gelerek sorunlarımızı ve çözümlerimizi arayacaktık. Ancak dünya kovid 19 virüs salgını ile tanıştı. Bu günü heyecanla bekleyen ve aramızda olmak isteyip de olamayan kardeşlerimiz var. Bu hafta Mudurnu ilçe başkan yardımcımız Mehmet Selim Karadağ ağabeyimiz covid-19 nedeniyle hayata veda etti. Teşkilatımızın, sevenlerinin, ailesinin, Mudurnu ilçemizin başı sağ olsun. Allah kabrini de, ebedi mekanını da cennet eylesin. Yine bu gün aramızda olmak isteyip de karantina da olan kardeşlerimiz var. Hasan Dinç ağabeyimiz kongremize selamlarını ilettiler. Her biri sizlerden dua bekliyor. Bu hastalığa yakalanmış her vatandaşımıza acil şifalar dilerim. Bu haslık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“SEVDAMIZ MİLLETİMİZ, DAVAMIZ BÜYÜK TÜRKİYE’DİR”

Konuşmasında Bolu’nun birçok sorunu olduğuna değinen Başaran şunları söyledi: “Çözüm geciktikçe sorunlar dağ gibi büyümeye devam ediyor. Yeni dönemde Bolu’nun sorunlarına çözüm arayan bir siyasi anlayış içinde olacağız. MHP olarak biz hükümet ortağı değiliz, Göynük ve Mudurnu belediyesi haricinde belediyeleri yöneten de biz değiliz, bu nedenle denetleyici bir muhalefet anlayışı ile hataların karşısında, eksiklerin tamamlanmasında etkin rol oynayacağız. Sorumlu ve çözüm arayan bir muhalefet anlayışı ile Bolu’ya katkı sağlayacağız. Göynük ve Mudurnu belediyelerimiz de, yeni projeler ile vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 yılı için her birinize büyük görevler düşüyor. Yarından itibaren daha canlı, daha heyecanlı çalışmaya başlayacağız. Sevdamızı ve davamızı gelecek nesillere taşımak en büyük hedefimizdir. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması en büyük gayemizdir. Sevdamız Milletimiz, Davamız Büyük Türkiye’dir. Hedefimiz Güçlü, Huzurlu ve Refah içinde yaşanabilir bir Bolu’yu inşa etmektir. Temiz bir siyaset anlayışı ile Bolu’yu Geleceğe taşıyacak kadrolar biz olacağız. Bunu başaracak bilgiye, tecrübeye, güçlü teşkilata, deneyimli kadrolara ve cesaretli yüreklere sahibiz.”

“KAZANAN TÜRKİYE OLACAK, KAZANAN BOLU OLACAK”

Başaran konuşmasında son olarak ise, “Sayın Genel Başkanımızın teşkilatımıza ve bizlere duyduğu güven ve destekle Bolu için tüm gayretimizle çalışacağız. Bizlere bu güzel şehre, yani tabiatın kalbi Bolu’ya hizmet etme imkanı veren, sayın Genel Başkanımıza bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken bütün ilçe teşkilatlarımızda geçen dönem görev alan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür eder, yeni seçilecek arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar dilerim. Kongremizin şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Artık bundan sonra bize durmak yoktur. Liderimizin gösterdiği yolda, Lider Ülke Türkiye hedefimize, 2023 ve 2053 hayallerimize, hiç durmadan el birliği ile ilerleyeceğiz.

Bolu da İstiklal için Birlik olacağız, İstikbal için Dirlik içinde olacağız, Kazanan Türkiye olacak. Kazanan Bolu olacak. Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

BAŞARAN GÜVEN TAZELEDİ

Kongrede konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Cihan Başaran yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Cihan Başaran’ın listesinde kişiler yer aldı: Ferda Aktürk, Gökhan Tan, Seyit Mehmet Başaran, Emre Sarıer, Hakan Kulakoğlu, Nazım Demirbaş, İbrahim Atağ, Ali Cebeci, Mecit Karadayı, Murat Dişli, Mustafa Memiş, Metin Baykal, Necmettin Çakır, Serkan Tuncer, Ahmet Çetin, Oktay Türk, Erkan Saklı, Okan Kayışoğlu, Ercan Çankaya, Muhemmed Kabadayı, Zafer Şen, Sezer Karadaş, Halit Sertaç Özakyol, Cengiz Arslan, Murat Özkan, Sadık Çetinkaya, Kemal Pehlivan, İbrahim Arslandoğdu, Adnan Yılmaz, Gökhan Alemdar, Rahmi Aksoy, Nuh Karaabalıoğlu, Sinan Akman, Cahit Altınaş, Mustafa Tunca, İsmail Yaylacı, Gürsel Şanlı, Fatma Göktemir, Alaettin Ürsan, Ali Fidi.