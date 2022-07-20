Tesla’nın istasyonu Bolu Highway’de

Haber: Ceylan Beykoz

Tesla’nın kendi otomobillerinde bulunan batarya teknolojisine uyumlu, elektrikli araba şarj noktası olan ‘Tesla Supercharger’ Türkiye’de ilk olarak Bolu Highway’de hizmete geçecek. Tesla marka araçlar için hizmet verecek olan hızlı şarj noktasında 8 araç aynı anda şarj olacak.

2021 Kasım ayında Türkiye ofisini açan Tesla, bir süre önce araçlarına Türkçe dil desteği sunmuş, batarya şarj noktaları olan Supercharger ağını da güçlendirmek için Türkiye’de çalışmalara başlamıştı.

2022 yılı itibariyle Tesla’dan hızlı şarj istasyonu hamlesi geldi. Türkiye’de ilk olarak 12 noktada açılacak olan Tesla Supercharger şarj istasyonlarının birçoğu İstanbul – İzmir Otoyolu üzerinde kurulacak. Buna ek olarak İstanbul – Ankara Otoyolu üzerinde de yapılacak istasyonun ardından birçok yeni nokta eklenmesi bekleniyor.