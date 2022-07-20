Tesla’nın istasyonu Bolu Highway’de

İnternet fenomeni Elon Musk’ın CEO’su olduğu, dünyanın elektrikli otomobil devi Tesla firmasının Supercharger noktası İstanbul ve Ankara’nın uğrak noktası olan Bolu Highway’e açılacak.

Tesla’nın istasyonu Bolu Highway’de

Haber: Ceylan Beykoz

Tesla’nın kendi otomobillerinde bulunan batarya teknolojisine uyumlu, elektrikli araba şarj noktası olan ‘Tesla Supercharger’ Türkiye’de ilk olarak Bolu Highway’de hizmete geçecek. Tesla marka araçlar için hizmet verecek olan hızlı şarj noktasında 8 araç aynı anda şarj olacak.

2021 Kasım ayında Türkiye ofisini açan Tesla, bir süre önce araçlarına Türkçe dil desteği sunmuş, batarya şarj noktaları olan Supercharger ağını da güçlendirmek için Türkiye’de çalışmalara başlamıştı.

2022 yılı itibariyle Tesla’dan hızlı şarj istasyonu hamlesi geldi. Türkiye’de ilk olarak 12 noktada açılacak olan Tesla Supercharger şarj istasyonlarının birçoğu İstanbul – İzmir Otoyolu üzerinde kurulacak. Buna ek olarak İstanbul – Ankara Otoyolu üzerinde de yapılacak istasyonun ardından birçok yeni nokta eklenmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu’da 2022 yılının ilk 6 ayında 282 proje...
Bolu’da 2022 yılının ilk 6 ayında 282 proje...
  1. Bolu

banner128