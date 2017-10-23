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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Teslim olan kadın adliyeye sevk edildi

    Bolu’da FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’un deşifre edilmesi sonrası diğer programları kullandığı tespit edilen kadın adliyeye sevk edildi.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 11:31
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    Teslim olan kadın adliyeye sevk edildi

    Haber: Semih BAYKAL

    İlimizde FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, örgütün ‘Eagle, Tango’ gibi Bylock sonrası haberleşme programlarını kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen F.Y. (41) Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. İhraç edilen öğretmen F.Y. gözaltına alındı.

    F.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, FETÖ, , PDY, Soruşturması

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