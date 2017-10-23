Haber: Semih BAYKAL

İlimizde FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, örgütün ‘Eagle, Tango’ gibi Bylock sonrası haberleşme programlarını kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen F.Y. (41) Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. İhraç edilen öğretmen F.Y. gözaltına alındı.

F.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.