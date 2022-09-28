Tespit yaparken tespit edildiler

Bölgemizde birçok şehirde hırsızlık yapan şebeke elemanları tespit yaparken Eskişehir’de tespit edildi. Eskişehir’de birçok eve girerek vatandaşın korkulu rüyası haline kadın hırsızlar, hedef tespiti yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.

Tespit yaparken tespit edildiler

Bir süredir kent genelinde birden fazla eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen ve vatandaşın adeta korkulu rüyası haline gelen kadın hırsızlar bir kez daha sahneye çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kumlubel Mahallesi Bayraktar Sokak’ta bulunan bir apartmandaki dairenin kapısını kontrol ederken güvenlik kamerasına yakalanan kadın hırsızlar rahat tavırlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Hedef olarak belirledikleri evlerde önce dinleme sonra da kapıya vurma yöntemleriyle içeride birisinin olup olmadığını kontrol eden hırsızlar hakkında yoğun şikayetler sonucu polis ekipleri tarafından yakalama çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çubuk gölünde esrarengiz balık ölümleri
Çubuk gölünde esrarengiz balık ölümleri
  1. Bolu