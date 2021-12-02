Test kiti satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Tam Otomatik İmmünohisto kimyasal Test Kiti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTO KİMYASAL TEST KİTİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İZZET BAYSAL ÜN İZZET BAYSAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Tam Otomatik İmmünohisto kimyasal Test Kiti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.